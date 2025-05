Con l’arrivo del caldo estivo e l’uso massiccio di condizionatori e ventilatori, le bollette dell’elettricità rischiano di pesare sempre di più sulle famiglie italiane. Per questo motivo, il Governo ha introdotto il Bonus Bollette Estive 2025, un contributo straordinario da 200 euro per contrastare il caro energia nei mesi più caldi.

Cos’è il Bonus Bollette Estive 2025

Il Bonus Bollette Estate 2025 è un contributo una tantum che si aggiunge al tradizionale Bonus Sociale Luce e Gas. Ha un importo fisso di 200 euro, indipendente dalla composizione del nucleo familiare, e viene accreditato direttamente in bolletta, senza bisogno di fare domanda.

A chi spetta: nuovi limiti ISEE

Il bonus è riservato alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Questo rappresenta una soglia più alta rispetto al bonus sociale ordinario, che resta invece riservato a chi ha:

ISEE fino a 9.530 euro

ISEE fino a 20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli

Novità importante: anche chi già percepisce il Bonus Sociale Ordinario riceverà in automatico il Bonus Estivo da 200 euro.

Come funziona lo sconto in bolletta

Il contributo non viene erogato tramite bonifico, ma come sconto diretto in bolletta, distribuito su più fatture, in base alla periodicità del proprio gestore di energia.

Cosa bisogna fare per riceverlo

La procedura è interamente automatica, ma richiede un passaggio fondamentale: presentare l’ISEE 2025 tramite DSU aggiornata. Senza un ISEE valido, il bonus non potrà essere attivato.

Dove presentare la DSU:

Presso CAF e patronati

Online sul sito INPS

Tramite commercialista abilitato

Una volta presentata, l’INPS trasmette i dati al Sistema Informativo Integrato (SII) che, a sua volta, notifica i fornitori di energia, i quali applicano lo sconto.

Non è necessario presentare ulteriori domande.

Quando arriva il bonus bollette estate 2025

Lo sconto in bolletta inizierà ad apparire a partire dal 31 luglio 2025, per tutti coloro che avranno presentato l’ISEE in tempo utile. Chi presenta la DSU dopo questa data, riceverà il bonus più tardi, ma non perderà il diritto all’agevolazione.

Chi resta escluso

Non potranno accedere al bonus:

Le famiglie con ISEE superiore a 25.000 euro

Le utenze non domestiche (aziende, negozi, uffici)

I clienti che non presentano l’ISEE aggiornato

Perché questo bonus è importante

Il Bonus Bollette Estive 2025 è una risposta concreta all’aumento dei consumi elettrici estivi dovuti alle alte temperature. L’obiettivo è alleggerire il peso delle bollette anche per i nuclei familiari a reddito medio-basso, solitamente esclusi dalle misure tradizionali.