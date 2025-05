L’INPS ha confermato l’erogazione dell’Assegno Unico e Universale (AUU) anche per l’estate 2025. Il contributo, già ribattezzato da molti come “Bonus Estate”, rappresenta un supporto economico importante per le famiglie italiane con figli a carico. L’importo può superare i 400 euro al mese in base all’ISEE e al numero di figli.

Cos’è il Bonus Estate 2025

Il Bonus Estate non è una nuova misura, ma una denominazione popolare dell’Assegno Unico e Universale, che prevede un sostegno economico mensile a favore di:

Famiglie con figli minorenni a carico

Famiglie con figli maggiorenni fino a 21 anni (se soddisfano determinati requisiti)

Famiglie con figli disabili, senza limiti d’età

Il contributo spetta anche a partire dal settimo mese di gravidanza.

Importi erogati

L’importo dell’assegno varia in base all’ISEE familiare:

ISEE inferiore a 17.090 euro: fino a 201 euro al mese per figlio

ISEE pari o superiore a 45.900 euro o in assenza di ISEE: 57,50 euro al mese per figlio

Con due figli e ISEE basso, è possibile ricevere fino a 402 euro mensili.

Come richiederlo

La domanda va presentata tramite:

Portale INPS (con SPID, CIE o CNS)

Patronati e CAF abilitati

Scadenza per l’invio della domanda: 30 giugno 2025

Per ricevere il beneficio, è necessario che i pagamenti siano tracciabili e che l’ISEE sia aggiornato.

Finalità del contributo

L’Assegno Unico mira a semplificare il sistema di sostegni per i figli, sostituendo e unificando precedenti bonus e detrazioni. Rappresenta una risorsa concreta per affrontare spese familiari, scolastiche o sanitarie.