A partire dal 12 maggio, l’INPS erogherà un nuovo bonus economico dedicato a una categoria particolarmente vulnerabile: le donne vittime di violenza. Il contributo, chiamato Reddito di Libertà, rappresenta una misura concreta di sostegno e inclusione sociale fortemente voluta dall’attuale Governo italiano.

Fino a 500 euro al mese per un anno

Il Reddito di Libertà prevede l’erogazione di un contributo massimo di 500 euro mensili, per un periodo complessivo non superiore a 12 mesi. La somma sarà destinata a coprire spese essenziali legate a:

Autonomia abitativa

Percorsi di reinserimento personale e lavorativo

Formazione scolastica e cura dei figli minori

Il pagamento avverrà in un’unica soluzione, direttamente sul conto corrente indicato al momento della domanda.

Chi può richiederlo: requisiti e modalità

Le beneficiarie del Reddito di Libertà devono possedere i seguenti requisiti:

Essere residenti in Italia

Avere cittadinanza italiana o comunitaria, oppure permesso di soggiorno regolare se extracomunitarie

Trovarsi in una condizione di povertà o necessità straordinaria

Avere una certificazione rilasciata dai servizi sociali territoriali che attesti lo stato di bisogno legato alla condizione di vittima di violenza

Non è un nuovo Reddito di Cittadinanza

Va chiarito che questa misura non sostituisce il Reddito di Cittadinanza, abolito dal Governo Meloni. Al suo posto è stato introdotto l’Assegno di Inclusione, destinato a nuclei familiari con minori, disabili o over 60, ma con requisiti più stringenti.

Il Reddito di Libertà, invece, è un intervento mirato, riservato esclusivamente alle donne vittime di violenza, con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto alla loro autonomia economica e sociale.

Un aiuto reale per il 50% della popolazione

Considerando che le donne rappresentano circa il 50% dei cittadini italiani, la misura ha un forte impatto simbolico e pratico. Pur non potendo cancellare le profonde ferite causate dalla violenza, questo bonus rappresenta un passo importante verso l’indipendenza e la rinascita.