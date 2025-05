Nel mese di giugno 2025, alcuni pensionati riceveranno un bonus una tantum da 350 euro, accreditato direttamente nel cedolino della pensione. Si tratta di una misura di sostegno economico rivolta esclusivamente ai residenti in Friuli Venezia Giulia con redditi molto bassi.

Vediamo nel dettaglio chi ha diritto al bonus, quali sono i requisiti e come avverrà il pagamento.

Chi può ricevere il bonus da 350 euro

Per ottenere il contributo economico una tantum è necessario rispettare tutti i seguenti requisiti:

Residenza in Friuli Venezia Giulia;

Percezione di una pensione Inps (vecchiaia, invalidità, pensione ai superstiti, assegno sociale o pensione di inabilità civile);

Importo lordo mensile della pensione pari o inferiore al trattamento minimo Inps, fissato a 603,40 euro nel 2025;

Possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 15.000 euro.

Tutti i requisiti devono risultare soddisfatti entro il 31 dicembre dell’anno precedente (cioè entro il 31 dicembre 2024 per ottenere il bonus nel 2025).

La misura fa parte di un intervento triennale, previsto per gli anni 2024, 2025 e 2026, con fondi messi a disposizione dalla Regione.

È necessario presentare domanda?

No, non è richiesta alcuna domanda da parte degli interessati. L’Inps provvederà automaticamente all’erogazione sulla base dei dati già presenti nei propri archivi. Il pagamento sarà effettuato a giugno 2025, in un’unica soluzione, seguendo le normali modalità di accredito della pensione (conto corrente, libretto postale, contanti presso sportello, ecc.).

La Regione Friuli Venezia Giulia effettuerà successivamente controlli a campione. In caso di erogazione non spettante, il bonus potrà essere revocato e richiesto indietro.

Attenzione alle trattenute nel cedolino di giugno

Sebbene il bonus da 350 euro rappresenti un’importante forma di aiuto, è bene sottolineare che nel cedolino di giugno 2025 potrebbero esserci trattenute fino a 50 euro. Queste decurtazioni riguardano recuperi di somme indebitamente percepite sotto forma di bonus anti-inflazione nei precedenti anni 2022 e 2023.