TIM rilancia una delle sue promozioni più vantaggiose: dopo il successo della “Promo Primavera”, torna l’iniziativa dedicata alla fibra ottica con Bonus 100€, disponibile fino al 3 giugno 2025. La nuova versione dell’offerta mantiene la sostanza della precedente, ma con un nome più diretto. Attivandola online, potete ottenere la fibra TIM a prezzo scontato per quasi due anni, con attivazione gratuita e numerosi servizi inclusi.

Fibra TIM: dettagli dell’offerta con Bonus 100€

TIM Wi-Fi Casa è l’offerta principale di TIM per la connessione internet domestica in fibra FTTH (Fiber to the Home), con prestazioni fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload, disponibile in oltre 1.500 Comuni italiani.

Ecco cosa include l’offerta attivabile online:

Prezzo:

24,90 €/mese per 20 mesi, poi 29,90 €/mese

24,90 €/mese senza scadenza per i già clienti mobile TIM

A partire da 29,90 €/mese con offerta TV inclusa

Attivazione: gratis online (oppure 39,90 € con l’aggiunta di TIMVISION)

Bonus 100€: 5 euro al mese in bolletta per 20 mesi

Servizi inclusi:

Connessione internet illimitata fino a 2,5 Gbps

Chiamate illimitate

Modem TIM Hub Pro (già incluso nel canone)

Scadenza offerta: attivabile online fino al 3/6/2025

Vantaggi per i clienti TIM Mobile

Se siete già clienti TIM mobile con un’offerta dati attiva, potete accedere a condizioni ancora più vantaggiose:

Prezzo fisso: 24,90€/mese senza limiti di tempo

Possibilità di attivare TIM Unica Power, che include:

Giga illimitati in 5G Ultra fino a 6 SIM

Navigazione prioritaria su rete TIM

Sconti su smartphone

3 mesi gratis di TIMVISION e Disney+ Standard

Chiamate via Wi-Fi con TIM Voce WiFi

TIM Unica Power è gratuita (anziché 1,90€/mese) se si abbinano almeno 3 SIM entro il 28/6/2035.

Fibra TIM + TV: intrattenimento completo a prezzo scontato

Per chi desidera anche l’intrattenimento, è disponibile il pacchetto fibra TIM + TIMVISION:

Prezzo: a partire da 29,90€/mese

TIMVISION a soli 84 euro l’anno (anziché 215,88€), suddivisi in 12 rate da 7€

Per i clienti mobile, il prezzo scende a 27,90€/mese

Incluso: TIMVISION Family M con contenuti di:

Netflix

Disney+

Infinity+

Discovery+

DAZN Goal Pass (3 partite di Serie A a giornata)

Eurosport, La7, Mediaset, e produzioni originali

TIMVISION Box incluso in comodato d’uso gratuito

Attivazione: 39,90€

Come attivare la promo TIM con Bonus 100€

Per approfittare del Bonus 100 euro TIM, è sufficiente attivare l’offerta online entro il 3 giugno 2025. Il bonus viene erogato in bolletta come sconto mensile di 5 euro per 20 mesi. Il contributo di attivazione è gratuito (solo online), rendendo l’offerta ancora più conveniente.