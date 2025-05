Pochi contribuenti sanno che con la dichiarazione dei redditi 2025 è possibile recuperare un bonus fiscale da 100 euro previsto per il 2024, noto come “bonus tredicesima”. Si tratta di un’agevolazione pensata per sostenere i lavoratori con redditi medio-bassi e figli a carico, che tuttavia non è stata erogata automaticamente a tutti gli aventi diritto.

Cos’è il bonus 100 euro per il 2024

Il bonus da 100 euro è stato introdotto come misura straordinaria per il periodo natalizio 2024, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto alle famiglie più in difficoltà. Tuttavia, l’erogazione del bonus era affidata ai datori di lavoro con funzione di sostituto d’imposta, e non tutti lo hanno effettivamente corrisposto in busta paga.

Chi può recuperare il bonus con il modello 730

La buona notizia è che chi non ha ricevuto il bonus nel 2024 può recuperarlo tramite il modello 730/2025, ma solo se rispetta determinati requisiti:

Reddito complessivo 2024 non superiore a 28.000 euro;

Presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico;

Imposta lorda superiore alla detrazione spettante per lavoro dipendente.

Chi soddisfa tutti e tre i criteri ha diritto al rimborso dei 100 euro tramite conguaglio fiscale.

Come richiedere il bonus: attenzione al rigo C14

Per recuperare il bonus, è necessario compilare correttamente il rigo C14 del Quadro C – Sezione V del modello 730. Questa sezione è dedicata proprio al riconoscimento del credito fiscale da 100 euro per i lavoratori che non l’hanno percepito nel 2024.

Un errore che può costare caro

Molti contribuenti ignorano questa possibilità o compilano in modo errato il modello 730, perdendo così il diritto al bonus. In un periodo di inflazione e aumento del costo della vita, rinunciare a 100 euro può fare la differenza nel bilancio familiare.

È fortemente consigliato rivolgersi a un CAF o a un consulente fiscale di fiducia per verificare la propria posizione reddituale e compilare correttamente la dichiarazione.

Il 730 come strumento di risparmio: tutte le detrazioni da non perdere

Il modello 730 non serve solo per recuperare il bonus 100 euro, ma è anche l’occasione per ottenere importanti detrazioni fiscali. Ecco alcune delle spese detraibili più comuni:

Spese mediche e farmaceutiche;

Spese scolastiche e universitarie dei figli;

Bonus casa (ristrutturazioni, ecobonus, superbonus);

Interessi su mutui, polizze assicurative e contributi previdenziali.

Conoscere i propri diritti fiscali fa la differenza

Il bonus da 100 euro nel 730/2025 è una delle tante opportunità previste dalla normativa per alleggerire il carico fiscale. Conoscere le agevolazioni disponibili e compilare correttamente la dichiarazione dei redditi significa tutelare il proprio reddito e recuperare ciò che spetta di legge.