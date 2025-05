In un momento storico segnato da inflazione crescente e aumento del costo della vita, molti cittadini italiani si trovano a fare i conti con un potere d’acquisto ridotto e difficoltà economiche quotidiane. In questo contesto, torna al centro dell’attenzione una misura di sostegno economico introdotta per le fasce di reddito medio-basse: la cosiddetta Carta Spesa, o più correttamente trattamento integrativo da 1.200 euro annui.

Cos’è il bonus Carta Spesa da 1.200 euro

Il trattamento integrativo è un bonus fiscale pari a 100 euro al mese, per un totale di 1.200 euro all’anno, destinato a lavoratori dipendenti con redditi fino a 28.000 euro lordi annui. È stato attivato dal 1° luglio 2020, sostituendo il precedente bonus Renzi.

Come funziona

Importo: 100 euro al mese in busta paga (1.200 euro all’anno)

Modalità di erogazione: non serve presentare alcuna domanda; il datore di lavoro anticipa l’importo in busta paga, recuperandolo tramite compensazione fiscale.

Verifica ricezione: possibile controllare su cedolino paga, area personale INPS o tramite la Certificazione Unica.

Chi ha diritto al bonus

Il bonus Carta Spesa è destinato a:

Lavoratori dipendenti con reddito lordo annuo fino a 28.000 euro

Lavoratori in cassa integrazione

Tirocinanti, stagisti, e chi svolge lavori socialmente utili

Beneficiari di borse di studio assimilabili a reddito da lavoro

Persone con rendita INAIL per infortuni sul lavoro

Alcuni pensionati, se rientrano nei limiti di reddito previsti

Riduzione progressiva per redditi superiori

Per i redditi compresi tra 28.000 e 40.000 euro, il beneficio è progressivamente ridotto. Oltre i 40.000 euro, il bonus non viene più erogato.

A cosa serve il bonus: spese coperte

Il bonus mensile può essere utilizzato senza vincoli, in base alle esigenze personali. Tra le principali spese coperte:

Generi alimentari

Bollettini di luce, gas e acqua

Spese mediche

Abbigliamento

Trasporti pubblici

Formazione professionale.