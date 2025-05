Con l’estate alle porte, arriva una buona notizia per le famiglie italiane: l’INPS ha lanciato il nuovo Bonus Vacanze 2025, un incentivo che può arrivare fino a 2.000 euro per coprire le spese di viaggio, soggiorno e attività ricreative. Un aiuto concreto per chi sogna una pausa estiva ma teme i costi troppo alti.

Cos’è il Bonus Benessere INPS 2025

Il Bonus Benessere INPS 2025 è un contributo economico destinato a sostenere le vacanze di famiglie italiane, in particolare:

figli di dipendenti pubblici,

pensionati ex INPDAP,

nuclei familiari con ISEE entro una soglia specifica (indicata nel bando ufficiale).

Il bonus può essere utilizzato per strutture convenzionate su tutto il territorio nazionale, includendo:

spese di soggiorno,

viaggio,

vitto,

attività sportive, culturali e ricreative.

Come richiedere il bonus: procedura semplice con SPID

La richiesta del Bonus Vacanze 2025 è interamente online. Ecco i passaggi da seguire:

Accedi al portale INPS tramite SPID, CIE o CNS.

Cerca il bando relativo al Bonus Benessere o Bonus Vacanze 2025.

Compila la domanda online inserendo i dati richiesti.

Allega l’ISEE aggiornato, fondamentale per la graduatoria.

Invia la richiesta entro i termini stabiliti dal bando.

Attenzione: la scadenza per presentare la domanda varia in base alla pubblicazione del bando, quindi è fondamentale controllare il sito INPS e agire tempestivamente.

Perché il bonus è più di un semplice aiuto economico

Staccare dalla routine, anche solo per qualche giorno, è fondamentale per il benessere mentale e fisico. Il Bonus INPS non rappresenta solo un supporto economico, ma un vero e proprio investimento nella qualità della vita delle famiglie.

Con questo incentivo, anche chi ha meno possibilità può concedersi una vacanza al mare, in montagna o in campagna, riscoprendo il piacere del tempo libero e del relax.