Nel contesto del nuovo Piano Casa promosso da Confindustria, arriva il Bonus Affitto 2025 destinato ai lavoratori fuori sede. Si tratta di una misura pensata per sostenere economicamente chi, per motivi professionali, si trasferisce lontano dal proprio Comune di residenza.

Questo incentivo rientra in una strategia più ampia volta a favorire la mobilità lavorativa e a incentivare l’occupazione in aree del Paese con maggiore richiesta di personale, ma costi abitativi elevati.

Cos’è il Bonus Affitto 2025

Il bonus consiste in un contributo fino a 5.000 euro annui erogato sotto forma di fringe benefit a carico dell’azienda. Questo rappresenta un notevole incremento rispetto al limite attuale di 1.000 euro (2.000 euro per chi ha figli a carico).

È importante sottolineare che tali somme:

Non sono soggette a tassazione;

Non concorrono alla formazione del reddito imponibile;

Possono essere utilizzate non solo per il canone di affitto, ma anche per spese di manutenzione dell’abitazione.

Requisiti per ottenere il Bonus Affitto 2025

Per accedere all’agevolazione, il lavoratore deve rispettare alcune condizioni specifiche:

Contratto a tempo indeterminato sottoscritto nel corso del 2025;

Reddito da lavoro dipendente nel 2024 non superiore a 35.000 euro;

Trasferimento della residenza per motivi di lavoro ad almeno 100 chilometri di distanza dal proprio Comune di origine (anche all’interno della stessa regione).

Inoltre, il beneficio è riconosciuto per una durata massima di due anni a partire dalla data di assunzione.

Detrazione fiscale alternativa prevista dal TUIR

Accanto al bonus aziendale, resta in vigore anche un’agevolazione fiscale prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Secondo il comma 1-bis dell’articolo 16:

È prevista una detrazione fino a 991,60 euro per lavoratori che trasferiscono la residenza in una Regione diversa rispetto a quella di origine e a oltre 100 km di distanza;

Se il reddito complessivo annuo è compreso tra 15.493,71 euro e 30.987,41 euro, l’importo della detrazione si riduce a 495,80 euro.