Tensione alle stelle durante una perquisizione domiciliare condotta dai Carabinieri della Tenenza di Ercolano: un uomo di 37 anni, incensurato, ha tentato una fuga spettacolare, lanciandosi sui tetti per sfuggire all’arresto. Ma non è riuscito ad andare lontano.

La fuga e il lancio del pacco sospetto

Alla vista dei militari che stavano perquisendo la sua abitazione, l’uomo ha reagito in modo inaspettato: è salito sul tetto e ha gettato via un involucro di stoffa in un terreno adiacente. L’inseguimento, condotto dai Carabinieri tra tetti e cortili, si è concluso in pochi minuti con il suo arresto.

All’interno del pacco lanciato via, i militari hanno trovato due armi da fuoco clandestine:

Una pistola semiautomatica calibro 7,65 mm, con matricola abrasa e sei proiettili già inseriti nel caricatore;

Un’altra arma automatica calibro 8 mm, anche questa clandestina.

Arresto e custodia in carcere

Il 37enne è arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione illegale di armi da fuoco clandestine e resistenza a pubblico ufficiale. È stato portato in carcere, dove resterà in attesa di giudizio.

Controlli rafforzati nel territorio vesuviano

L’operazione rientra nel quadro dei controlli straordinari dei Carabinieri nei comuni dell’area vesuviana, finalizzati al contrasto della detenzione e circolazione illecita di armi, spesso utilizzate nei reati predatori o in contesti di criminalità organizzata.