Attimi di paura questa mattina nel parcheggio del noto centro commerciale di Marcianise. Una giovane mamma ha accidentalmente chiuso le chiavi in auto, lasciando il figlio di otto mesi all’interno del veicolo. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha evitato il peggio.

La disavventura nel parcheggio del Centro Commerciale Campania

È successo tutto in pochi istanti, nel parcheggio del Centro Commerciale Campania di Marcianise (CE). Una giovane madre, dopo aver riposto la spesa e sistemato il suo bambino di appena otto mesi nel seggiolino, ha inavvertitamente lasciato le chiavi con telecomando all’interno dell’auto. L’auto, dotata di un sistema di blocco automatico delle portiere, si è chiusa da sola.

Bimbo chiuso in auto: la mamma chiede aiuto

Con i finestrini completamente chiusi e la temperatura in aumento, la donna si è subito resa conto della gravità della situazione. In preda al panico, ha chiesto aiuto a un passante e ha utilizzato il suo telefono per chiamare il 112.

Intervento tempestivo dei carabinieri

Pochi minuti dopo la chiamata, sono arrivati sul posto i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Marcianise. Dopo aver valutato la posizione del piccolo e le condizioni di sicurezza, uno dei carabinieri ha utilizzato l’attrezzatura in dotazione per rompere il deflettore laterale destro e aprire la portiera posteriore.

Il lieto fine: il bambino sta bene

Fortunatamente, il piccolo era reattivo e in buone condizioni. La madre ha potuto riabbracciarlo tra le lacrime, ringraziando i carabinieri per il rapido e professionale intervento.