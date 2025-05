Attimi di tensione nella tarda mattinata di oggi, lunedì 26 maggio, in una scuola elementare di Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Un bambino di 6 anni ha aggredito fisicamente tre insegnanti, colpendole con calci e testate. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo alunno avrebbe prima preso di mira una docente, per poi scagliarsi anche contro le altre due maestre accorse in aiuto della collega.

Insegnanti ferite: trasportate in ospedale

Le tre insegnanti, tutte di età compresa tra i 40 e i 45 anni, hanno riportato escoriazioni e lievi traumi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato le donne al pronto soccorso dell’ospedale di Cassino per le cure del caso.

Fortunatamente le loro condizioni non sono gravi, ma l’episodio ha destato forte preoccupazione sia all’interno dell’istituto scolastico sia tra i genitori degli alunni.

Il bambino affidato alla madre: ignoti i motivi del gesto

Al momento non sono chiari i motivi dell’aggressione. Il bambino è stato affidato alla madre, mentre l’episodio è ora al vaglio delle autorità scolastiche e, con ogni probabilità, anche dei servizi sociali, che valuteranno la situazione familiare e psicologica del minore.