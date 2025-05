Tragedia sfiorata in via Ugo Palermo, nel quartiere Arenella di Napoli: un palo della segnaletica stradale è crollato improvvisamente colpendo un bambino di circa 3 anni che passeggiava mano nella mano con la madre.

L’incidente è avvenuto nella mattinata di mercoledì 7 maggio 2025, in una delle arterie principali che collega piazza Muzii a via Domenico Fontana, nella V Municipalità Vomero-Arenella. Il palo, secondo le prime ricostruzioni, era un segnale di divieto di sosta che si sarebbe staccato all’improvviso, piombando sul piccolo mentre camminava sul marciapiede.

Soccorsi immediati: il bimbo trasportato al Santobono

Subito dopo l’impatto, alcuni passanti sono intervenuti per soccorrere il bambino e confortare la madre visibilmente sotto shock. È immediatamente allertato il 118 e sul posto è giunta un’ambulanza che ha prestato le prime cure mediche al piccolo. Dopo essere stato stabilizzato, il bambino è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santobono per accertamenti.

Le sue condizioni, stando alle informazioni diffuse, non sarebbero gravi, ma resta alta la preoccupazione per un episodio che poteva trasformarsi in tragedia.

Interviene la Polizia Municipale: indagini in corso

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale di Napoli, coordinata dal Comandante Generale Ciro Esposito. Le forze dell’ordine hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere il palo per evitare ulteriori rischi ai passanti.

Al momento resta da chiarire la dinamica del crollo. Dai primi rilievi, non sembrano esserci state condizioni meteorologiche avverse: in mattinata il cielo era coperto, ma non si segnalavano raffiche di vento né piogge forti.

Crolli a Napoli: un problema ricorrente

L’episodio riaccende i riflettori su un problema purtroppo noto nel capoluogo partenopeo: la scarsa manutenzione dell’arredo urbano e dei segnali stradali. Non è la prima volta, infatti, che si verificano simili episodi in città, alimentando le polemiche sulla sicurezza degli spazi pubblici.