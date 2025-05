Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi nel centro cittadino di Maddaloni, dove una bambina di tre anni è caduta dalla veranda di un’abitazione al primo piano. L’incidente è avvenuto mentre la piccola si trovava in casa con la nonna.

Nonostante l’impatto con l’asfalto, la bambina non ha mai perso conoscenza. Subito soccorsa dalla nonna, è trasportata d’urgenza all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove è stabilizzata. I medici hanno riscontrato una frattura al femore e diversi ematomi, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

Per ulteriori accertamenti e cure specialistiche, la piccola è stata successivamente trasferita all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, punto di riferimento regionale per la cura dei più piccoli.

Sono in corso verifiche sull’esatta dinamica dell’incidente e sul contesto domestico in cui si è verificato.