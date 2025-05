Momenti di forte tensione si sono verificati nel pomeriggio di domenica in via Pietro Blaserna, nel cuore del quartiere Marconi. Intorno alle 17, una bambina di appena due anni è stata improvvisamente aggredita da un cane di grossa taglia, incrocio tra un pitbull e un bull terrier, sfuggito al controllo della proprietaria.

Secondo quanto riferito dai testimoni presenti sul posto, l’animale si sarebbe lanciato senza preavviso contro la piccola, che in quel momento camminava sul marciapiede insieme alla madre. Le urla disperate della donna hanno attirato l’attenzione dei passanti, alcuni dei quali hanno raccontato l’accaduto con tono scioccato: «Quel cane ha morso la bambina senza alcun motivo. È stato terribile».

L’intervento della madre ha evitato il peggio

La bambina è azzannata alla schiena, ma grazie alla prontezza della madre, che è riuscita a sottrarla al cane prima che fosse colpita al collo, le conseguenze sono contenute. All’arrivo dei carabinieri e dei soccorsi del 118, la famiglia – di origine bangladese – era visibilmente sotto choc.

La piccola è trasportata in codice giallo all’ospedale Bambino Gesù, dove si trova attualmente sotto osservazione. Fortunatamente, le sue condizioni non sarebbero gravi.

Indagini in corso: la padrona rischia denuncia

I carabinieri della stazione di Porta Portese hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Resta da verificare se il cane fosse o meno al guinzaglio al momento dell’aggressione. Secondo alcune segnalazioni, l’animale sarebbe già noto nel quartiere per comportamenti aggressivi: alcuni residenti parlano di episodi precedenti, tra cui attacchi ad altri cani.

La documentazione sanitaria dell’animale risulterebbe regolare, ma la proprietaria rischia una denuncia per omessa custodia e lesioni personali, oltre a una sanzione amministrativa.

Cresce la preoccupazione nel quartiere

Dopo l’accaduto, in zona è scoppiata la preoccupazione. Su diversi gruppi social di residenti, molti chiedono controlli più rigorosi e il rispetto delle normative sull’utilizzo di guinzaglio e museruola, specialmente per cani ritenuti potenzialmente pericolosi. «Solo pochi giorni fa – racconta un’altra residente – un pitbull bianco ci ha puntato mentre camminavamo con i bambini».