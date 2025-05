Una tragedia ha colpito la comunità di Santa Maria a Vico: una bambina di sei anni è deceduta nella notte tra venerdì e sabato mentre si trovava in osservazione al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Marcianise. La piccola, residente nella zona dei Migliori, si è sentita male mentre cenava in casa con i genitori, che hanno immediatamente deciso di portarla in auto al più vicino presidio ospedaliero.

Nonostante l’intervento dei medici, la situazione è precipitata nel giro di poche ore. La bambina, figlia di un carabiniere in servizio nella provincia di Napoli, era già in cura presso l’ospedale Monaldi di Napoli per problemi di salute non specificati. Il decesso è avvenuto mentre era sotto osservazione, lasciando sgomenta l’intera comunità locale.

Indagini in corso: disposta l’autopsia

Sulla vicenda è immediatamente intervenuta la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche sia dell’ospedale di Marcianise che del Monaldi di Napoli. Sequestrata anche la salma della bambina, per la quale è disposta l’autopsia. L’esame autoptico sarà effettuato presso il reparto di Medicina legale dell’ospedale civile di Caserta e non si terrà prima di lunedì mattina.

Le indagini sono state affidate al commissariato della Polizia di Stato di Marcianise, che sta cercando di ricostruire le ultime ore di vita della bambina, verificando anche le terapie pregresse e le cure ricevute nelle strutture sanitarie coinvolte.

Dolore e domande senza risposta

La notizia della morte ha suscitato profondo cordoglio a Santa Maria a Vico, dove la famiglia è molto conosciuta. In tanti, tra parenti, amici e conoscenti, si sono stretti attorno ai genitori, sconvolti da una perdita così improvvisa e inspiegabile. L’intera comunità attende ora di conoscere gli esiti dell’autopsia per comprendere cosa abbia portato al decesso di una bambina così giovane e apparentemente già seguita sotto il profilo medico.