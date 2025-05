Blitz della Polizia Locale a Napoli contro le biciclette elettriche truccate per diventare veri e propri motorini. L’operazione, condotta nel cuore del centro storico con il supporto delle unità specializzate, ha portato al sequestro di undici veicoli non conformi alle normative vigenti.

Biciclette elettriche truccate come motorini: 11 sequestri in poche ore

I controlli si sono svolti in piazza Giovanni Leone, Corso Garibaldi e via Cesare Rosaroll, aree centrali e ad alta densità di traffico pedonale e veicolare. A entrare in azione sono stati gli agenti dell’Unità Operativa Gruppo Intervento Territoriale – Motociclisti e dell’Unità San Lorenzo, che hanno passato al setaccio decine di veicoli.

Le undici biciclette elettriche sequestrate erano state modificate per raggiungere velocità e potenza superiori a quelle consentite per legge, trasformandole nei fatti in ciclomotori. Ora saranno sottoposte a ulteriori accertamenti tecnici da parte del Ministero dei Trasporti per determinare l’entità delle modifiche e le responsabilità dei conducenti.

Un altro mezzo è invece sanzionato per circolazione illegale, poiché già precedentemente sottoposto a sequestro amministrativo.

Sanzioni a raffica: 49 multe, sei guidavano senza patente

Durante i controlli, gli agenti hanno anche elevato 49 sanzioni amministrative per varie infrazioni. I veicoli fermati erano tutti sprovvisti di assicurazione RC obbligatoria. Inoltre, sei conducenti sono risultati senza patente, mentre uno guidava con la patente scaduta.

Le autorità hanno annunciato che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, con un’attenzione particolare alle aree centrali della città, dove l’uso improprio delle e-bike è in costante aumento.