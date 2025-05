Un incidente ha coinvolto un bambino nel tardo pomeriggio di oggi in via Matteotti, nel comune di Mercogliano. Il minore, alla guida di un monopattino, è stato investito da un’automobile. L’autista del veicolo si è immediatamente fermato per prestare soccorso e ha allertato il 118.

Trasporto d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino

Pochi minuti dopo l’allarme, un’ambulanza ha raggiunto il luogo dell’impatto. Il bambino è stato trasportato con urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino, dove è stato sottoposto a una serie di accertamenti diagnostici per valutare la gravità delle eventuali lesioni riportate.

Dinamica dell’incidente in fase di ricostruzione

Attualmente, le autorità competenti stanno cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento. Gli agenti intervenuti stanno raccogliendo le testimonianze e analizzando eventuali filmati di videosorveglianza per determinare le responsabilità.

L’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza stradale, in particolare sui rischi legati all’uso di monopattini elettrici da parte di minori in aree urbane ad alta percorrenza.