Quella che inizialmente era stata segnalata come una rissa in via Gelso a Salerno si è rivelata, secondo una prima ricostruzione, un episodio di tensione tra due giovani, scaturito da presunte avances non gradite. L’allarme è scattato nella serata di ieri, quando una chiamata alla questura di Salerno ha segnalato una possibile rissa in corso. All’arrivo della volante, gli agenti hanno constatato una situazione differente rispetto a quanto indicato inizialmente.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti delle forze dell’ordine, un cittadino di origini marocchine avrebbe rivolto delle avances a una ragazza salernitana. A quel punto sarebbe intervenuto il fratello della giovane, che avrebbe aggredito il presunto molestatore.

Entrambi i ragazzi sono stati accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti. Al momento, la polizia sta ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto per valutare eventuali responsabilità penali.