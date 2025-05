Ancora un incidente provocato dalla presenza di cinghiali lungo la strada Cilentana, nel tratto compreso tra Poderia e Centola. Nella serata di domenica, un’auto in transito ha impattato violentemente contro due esemplari che stavano attraversando improvvisamente la carreggiata. Entrambi gli animali sono morti sul colpo, mentre il veicolo ha riportato gravi danni. Fortunatamente, il conducente è uscito illeso dallo scontro.

Tuttavia, l’episodio non è isolato. Solo poche ore prima, nella serata di sabato, un’altra vettura – una utilitaria diretta verso Centola – ha colpito un altro cinghiale nello stesso tratto. Anche in quel caso l’animale è rimasto ucciso e l’auto è stata seriamente danneggiata. Il conducente, sebbene sotto shock, non ha riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.

Una situazione sempre più pericolosa

Questi due incidenti avvenuti a breve distanza di tempo evidenziano come il tratto Poderia-Centola sia diventato uno dei più critici del territorio cilentano per quanto riguarda la sicurezza stradale. La presenza incontrollata di cinghiali rappresenta ormai una minaccia costante per automobilisti e residenti.