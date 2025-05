Attimi di grande paura nel pomeriggio di oggi all’uscita del casello di Montoro Nord, lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno. Un’Alfa Romeo 156, con a bordo una donna e due bambini, si è ribaltata dopo che la conducente ha perso il controllo del mezzo. L’auto è finita in bilico su un terrapieno, lasciando temere il peggio per gli occupanti.

Immediato l’intervento della Polizia Stradale di Avellino e dei soccorsi sanitari del 118, che hanno trasportato la donna e i due minori all’ospedale Moscati di Avellino. Al momento non si conoscono le condizioni precise dei feriti, ma nessuno risulterebbe in pericolo di vita.

Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare se vi siano altri veicoli coinvolti. Le operazioni di soccorso hanno comportato rallentamenti temporanei al traffico in uscita dal raccordo.