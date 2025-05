Grave incidente stradale questo pomeriggio intorno alle 14:00 sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione nord, all’altezza dello svincolo di Eboli. Una Toyota Yaris, con a bordo quattro persone, è uscita di strada e si è ribaltata oltre il guardrail.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco di Eboli, che hanno provveduto a liberare gli occupanti dell’auto e a mettere in sicurezza il veicolo, mentre il personale del 118 ha preso in carico i feriti.

Ferito un anziano di 91 anni

Tra i passeggeri, anche un uomo di 91 anni che ha riportato i traumi più seri, tra cui alcune fratture agli arti. Gli altri occupanti del mezzo hanno subito ferite lievi ma sono stati comunque trasferiti insieme all’anziano in ospedale per ulteriori accertamenti.

Traffico rallentato sulla A2

L’incidente ha causato rallentamenti temporanei al traffico sulla corsia nord dell’autostrada. Sul posto, oltre ai soccorsi sanitari e ai vigili del fuoco, anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e la ricostruzione dell’accaduto.