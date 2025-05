Un drammatico incidente stradale si è verificato nella notte tra sabato e domenica a Piana di Monte Verna, piccola cittadina in provincia di Caserta, causando il ferimento di due persone: una madre di 48 anni e il suo bambino di 9 anni. L’incidente ha coinvolto una sola vettura e si è verificato intorno alle ore 3, in via Santa Maria a Marciano, sulla Strada Provinciale 336.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento, la donna, che stava guidando l’auto, ha perso il controllo del veicolo, che ha urtato un muretto e si è ribaltato su un fianco, finendo fuori strada. Il violento impatto ha causato ferite alla madre e al figlio, che sono rimasti intrappolati nell’abitacolo.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, provenienti dalla sede centrale. I pompieri hanno estratto madre e figlio dall’abitacolo, permettendo così ai sanitari del 118, giunti poco dopo, di prestare le prime cure sul posto. Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per un ulteriore trattamento.

Rimozione del veicolo e indagini in corso

Nel frattempo, i vigili del fuoco hanno proceduto con la rimozione del veicolo incidentato. Considerato l’orario, non ci sono stati significativi disagi al traffico locale. Le forze dell’ordine sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e determinare le cause che hanno portato al violento scontro.