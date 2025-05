Grave incidente stradale nella serata di ieri in via Roberto Wagner, a Salerno. Un’autovettura, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata terminando la sua corsa contro il marciapiede.

L’intervento dei soccorsi

All’interno del veicolo si trovava un uomo che, a seguito dell’impatto, è rimasto incastrato tra le lamiere. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, i quali hanno proceduto con le operazioni di estrazione del conducente. L’uomo è stato affidato al personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso.

Le indagini della Polizia Locale

Contestualmente, la Polizia Locale ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Non si esclude alcuna ipotesi, ma sarà necessario attendere ulteriori accertamenti per stabilire le cause esatte del ribaltamento.