Un tragico incidente si è verificato nella notte tra l’8 e il 9 maggio 2025 a San Prisco, in provincia di Caserta. Un’auto con a bordo cinque giovani si è improvvisamente ribaltata nei pressi di una rotonda, causando la morte di uno degli occupanti, Alessio Russo, 26 anni, residente a San Tammaro.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni degli altri passeggeri

Subito dopo l’impatto, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere e i sanitari del 118. Per Alessio Russo purtroppo non c’è stato nulla da fare: il giovane è deceduto sul colpo. Gli altri quattro passeggeri sono trasportati in ospedale con diverse contusioni, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Prime ricostruzioni: l’auto correva prima di ribaltarsi

Dalle prime indagini condotte dai militari dell’Arma, sembrerebbe che la vettura procedesse ad alta velocità prima di perdere il controllo e ribaltarsi all’altezza di una rotatoria. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli nel sinistro. Tuttavia, sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire con esattezza la dinamica dell’incidente e, in particolare, chi fosse alla guida al momento dello schianto.

Indagini in corso

Le autorità continuano a raccogliere elementi utili, anche attraverso le testimonianze dei sopravvissuti, per chiarire ogni aspetto dell’accaduto. È probabile che nelle prossime ore vengano disposti ulteriori esami tecnici sul veicolo e sui passeggeri.