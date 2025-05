Un grave incidente si è verificato nella notte in via Girolamo Santacroce, all’altezza dell’ingresso del Parco Viviani, nel cuore della città. Un’auto con a bordo due ragazze si è ribaltata dopo aver urtato violentemente contro tre veicoli in sosta e lo spartitraffico centrale, posizionandosi in bilico tra le due corsie di marcia.

L’alta velocità tra le cause dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la causa del sinistro sarebbe l’eccessiva velocità. L’auto avrebbe prima colpito tre vetture parcheggiate sul lato della strada, per poi ribaltarsi e finire contro il cordolo spartitraffico. Le due giovani a bordo sono state immediatamente soccorse e trasportate al CTO di Napoli, dove sono state medicate per le ferite riportate.

L’allarme sulla sicurezza: parla Pasquale Sarnacchiaro

A commentare l’episodio è Pasquale Sarnacchiaro, capogruppo di “Manfredi Sindaco” per la Seconda Municipalità:

“Come Municipalità 2 mi sono fatto promotore di documenti e ordini del giorno per segnalare la necessità di migliorare la sicurezza pedonale e veicolare su via Girolamo Santacroce.”

Sarnacchiaro sottolinea in particolare la necessità di:

Rendere più visibili gli attraversamenti pedonali

Intensificare i controlli sulla sosta selvaggia di auto e motorini, che ostacola la visibilità e rappresenta un pericolo concreto per pedoni e automobilisti.

Una zona a rischio

Via Girolamo Santacroce è un punto critico della viabilità napoletana, spesso teatro di manovre azzardate e sosta irregolare. L’incidente della notte scorsa riporta l’attenzione sulla necessità urgente di interventi infrastrutturali e di vigilanza per tutelare la sicurezza di residenti, pedoni e automobilisti.