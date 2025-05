Un grave episodio di inciviltà stradale si è verificato la scorsa notte a Mergellina, davanti al noto Chalet Ciro. Intorno all’1.30 un’auto ha travolto due ragazze mentre attraversavano la strada.

Ferite ma non in pericolo: trasportate al Cardarelli

Immediato l’intervento della Polizia Locale di Napoli, sezione Cot Avvocata, coordinata dalla Centrale Operativa diretta dal comandante Lucio Sarnacchiaro. Secondo le prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe investito le giovani mentre stavano attraversando la carreggiata.

Una delle due ragazze è stata trasportata al Pronto Soccorso e ha ricevuto un referto medico con prognosi di 10 giorni. Anche l’altra ragazza è stata refertata, ma nessuna delle due ha riportato ferite gravi. Si tratta, fortunatamente, di lievi contusioni e tanto spavento.

Le ambulanze e la denuncia dei cittadini

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 dell’ASL Napoli 1 Centro, che hanno prestato i primi soccorsi. L’episodio ha suscitato forti reazioni tra i residenti, testimoni oculari dell’incidente. Alcuni avrebbero urlato contro il conducente:

“T’ si mis’ a correre… ma si nun saje purtà ‘a macchina, statt’ a casaaa!”

Tra le voci più critiche, quella dell’avvocato Carlo Grezio, attivista dell’associazione Cittadinanza Attiva in Difesa di Napoli “Lucio Mauro”, che ha denunciato pubblicamente la mancanza di adeguate misure di sicurezza nella zona.

La richiesta: strisce pedonali rialzate per salvare vite

Grezio, che abita nei pressi del luogo dell’incidente, ha dichiarato:

“Avevo scritto pochi giorni fa che sarebbe successo. Bastano quattro o cinque strisce pedonali rialzate. Ma evidentemente la salute dei cittadini non vale quanto il costo per realizzarle.”

Il riferimento polemico è anche alla distribuzione delle risorse pubbliche, spesso destinate a eventi folkloristici piuttosto che alla sicurezza urbana:

“Poi leggiamo che per la festa della mozzarella o della caciotta vengono stanziati 200.000 euro come se fossero noccioline. C’è qualcosa di patologico in chi ci amministra.”

Sicurezza stradale a Mergellina: un problema noto

L’incidente riapre il dibattito sulla sicurezza pedonale a Mergellina, zona frequentata da turisti e giovani soprattutto nelle ore serali. In molti chiedono interventi strutturali immediati, come dossi rallentatori, attraversamenti illuminati e maggiori controlli sulla velocità.