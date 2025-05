Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri a Pompei, dove un’auto in fiamme ha rischiato di esplodere in una zona trafficata della città. L’intervento tempestivo della Polizia Municipale ha scongiurato il peggio, impedendo che le fiamme si propagassero ad altri veicoli e mettendo in sicurezza l’area prima dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, condotte in sinergia dalla Polizia Locale e dai Vigili del Fuoco, la causa dell’incendio sarebbe riconducibile a un cortocircuito all’interno del veicolo. La natura accidentale dell’evento, tuttavia, è ancora oggetto di ulteriori accertamenti.

Il rischio di una possibile esplosione ha richiesto un’azione rapida e coraggiosa da parte degli agenti municipali, che non hanno esitato a intervenire, pur consapevoli del pericolo. Grazie al loro operato, le fiamme sono circoscritte e la zona messa in sicurezza in attesa dell’arrivo dei soccorsi specializzati.

Successivamente, i Vigili del Fuoco hanno provveduto allo spegnimento definitivo dell’incendio, evitando ulteriori danni a persone o cose. Nessun ferito è stato registrato.

Il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio, ha espresso il proprio plauso agli operatori intervenuti, sottolineando l’importanza della prontezza e del senso del dovere dimostrati dalle forze dell’ordine locali. «Il coraggio e la professionalità dimostrati – ha dichiarato il primo cittadino – meritano il ringraziamento dell’intera comunità pompeiana».