Un incidente spettacolare ma senza conseguenze gravi si è verificato nella mattinata di ieri in via del Parco Margherita, arteria simbolo del Liberty partenopeo, che collega corso Vittorio Emanuele a piazza Amedeo.

Secondo le prime ricostruzioni, un’automobile avrebbe perso il controllo per cause ancora da accertare, colpendo due veicoli in sosta prima di ribaltarsi su sé stessa. Fortunatamente, non si sono registrati feriti.

Intervento immediato della Polizia Locale

Sul posto sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Napoli, coordinati dal comandante Ciro Esposito, che hanno disposto la chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici. Il traffico diretto verso Chiaia è stato deviato su via Pizzofalcone, con conseguenti disagi alla viabilità nell’area.

I vigili del fuoco sono intervenuti per rimettere in carreggiata il veicolo ribaltato.

Una strada sotto i riflettori per i lavori in corso

L’incidente è avvenuto in un momento delicato per via del Parco Margherita, interessata da importanti lavori di riqualificazione stradale. La carreggiata è infatti in fase di rifinitura con l’ultimo strato di asfalto, che ha sostituito i tradizionali sanpietrini. L’intervento, autorizzato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali, ha suscitato dibattiti tra i cittadini e gli esperti di urbanistica.

Il cantiere era stato avviato lo scorso 15 aprile 2024, con l’introduzione del senso unico di marcia, e si concluderà – secondo il cronoprogramma ufficiale – il 23 maggio.

Il cronoprogramma dei lavori

Ecco il dettaglio delle fasi operative:

Fino al 9 maggio: completamento del tappetino stradale;

Dal 12 al 16 maggio: realizzazione delle strisce pedonali rialzate;

Dal 20 al 23 maggio: installazione della segnaletica orizzontale e verticale.