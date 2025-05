Una scena drammatica si è consumata sull’autostrada A2 del Mediterraneo, lungo il tratto compreso tra Polla e Atena Lucana, dove un’auto ha percorso diversi chilometri nella direzione opposta a quella consentita. A bordo del veicolo viaggiavano tre donne e una bambina di appena sette anni. Il pericolo è stato altissimo, ma grazie alla tempestività dei Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina si è evitata una tragedia.

A intervenire sono stati due militari della stazione di Polla, operativi sotto il coordinamento del capitano Veronica Pastori. Accortisi della gravità della situazione, i carabinieri hanno intercettato il mezzo e, senza esitare, hanno messo in atto le misure necessarie per impedire il peggio. Con l’ausilio dei dispositivi luminosi e acustici dell’auto di servizio, sono riusciti a bloccare il traffico e a segnalare l’emergenza agli altri automobilisti in transito.

Uno dei due militari è sceso per gestire il flusso dei veicoli e mettere in sicurezza l’area, mentre l’altro ha fornito supporto alla conducente, apparsa disorientata e in evidente stato confusionale, per eseguire una manovra di inversione e portare il veicolo al sicuro.

Nel giro di pochi minuti, sul posto è arrivata anche una pattuglia della Polizia Stradale, che ha preso in carico la gestione della viabilità e ha avviato le verifiche previste dal protocollo. Alla donna al volante è stata immediatamente ritirata la patente, mentre fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Resta solo un forte spavento per quanto accaduto, ma grazie all’intervento congiunto delle forze dell’ordine, il bilancio è stato soltanto di paura, senza conseguenze fisiche per gli occupanti dell’auto o per altri utenti della strada.