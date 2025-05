Con la circolare n. 92 del 19 maggio 2025, l’INPS ha comunicato i nuovi livelli di reddito e i relativi importi mensili dell’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF), validi dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026. L’adeguamento è stato effettuato in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (al netto dei tabacchi), che ha registrato un incremento dello 0,8% tra il 2023 e il 2024.

I nuovi importi riguardano tutte le tipologie di nuclei familiari, differenziati per numero di componenti e fascia di reddito annuo, e sono validi anche per la determinazione delle erogazioni giornaliere, settimanali, quattordicinali e quindicinali.

Tabelle ANF 2025-2026: i nuovi importi mensili in base al reddito familiare

Di seguito una sintesi semplificata degli importi ANF per nuclei familiari con almeno un figlio minorenne, in base al reddito complessivo del nucleo:

Reddito familiare annuo (€) Importo mensile ANF (€) per numero componenti del nucleo familiare

fino a 33.540,41 da 52,91 € (1 persona) fino a 1.663,70 € (12 persone)

33.540,42 – 37.624,15 da 19,59 € a 1.636,26 €

37.624,16 – 41.709,48 da 64,02 € (2 persone) fino a 1.613,72 € (12 persone)

41.709,49 – 45.791,70 da 37,88 € (2 persone) fino a 1.585,31 € (12 persone)

45.791,71 – 49.875,47 da 156,79 € (3 persone) fino a 1.556,90 € (12 persone)

49.875,48 – 53.958,40 da 130,66 € a 1.528,46 €

53.958,41 – 58.044,57 da 250,22 € (4 persone) a 1.489,26 € (12 persone)

58.044,58 – 62.128,31 da 224,08 € a 1.450,07 €

62.128,32 – 66.213,66 da 316,86 € (5 persone) a 1.421,66 € (12 persone)

66.213,67 – 70.296,64 da 481,49 € (6 persone) a 1.382,45 € (12 persone)

70.296,65 – 74.380,43 da 578,84 € (7 persone) a 1.208,01 € (12 persone)

