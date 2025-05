L’assegno unico universale per figli a carico continua a essere una misura centrale a sostegno delle famiglie. Anche per il mese di maggio 2025, l’INPS ha fornito indicazioni sui tempi di pagamento e sulle modalità per aggiornare l’ISEE e recuperare eventuali arretrati. Vediamo nel dettaglio il calendario degli accrediti e le scadenze da rispettare.

Quando viene pagato l’assegno unico di maggio 2025?

Secondo il messaggio INPS n. 111 del 13 gennaio 2025, per i beneficiari che non hanno modificato la propria situazione economica, il pagamento dell’assegno unico avviene a partire dal giorno 20 del mese. Questo vale per tutto il primo semestre dell’anno (da gennaio a giugno).

Rispetto al passato, si tratta di un lieve slittamento (circa cinque giorni), ma perfettamente in linea con le tempistiche adottate nei mesi precedenti.

Chi riceve solo l’importo minimo?

Dal mese di marzo 2025, chi non ha aggiornato l’ISEE entro la scadenza del 28 febbraio riceve automaticamente l’importo minimo previsto per l’assegno unico, pari a 57,5 euro mensili per figlio.

Questa riduzione è temporanea, ma per evitare ulteriori penalizzazioni è necessario aggiornare al più presto la propria posizione.

Come aggiornare l’ISEE e recuperare gli arretrati

Non tutto è perduto. È infatti ancora possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro il 30 giugno 2025. In questo modo:

si riceveranno importi calcolati in base all’ISEE aggiornato per i mesi successivi;

si potrà ottenere il pagamento degli arretrati a partire da marzo 2025, se spettanti.

Come presentare la nuova DSU

Per aggiornare l’ISEE è possibile:

rivolgersi a un Caf o patronato;

utilizzare i servizi online dell’INPS, accedendo con:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale),

CNS (Carta Nazionale dei Servizi),

CIE (Carta d’Identità Elettronica).

A quanto può arrivare l’importo?

Con un ISEE aggiornato, l’importo dell’assegno unico può arrivare fino a 201 euro al mese per figlio (in base al reddito e ad altri parametri familiari). L’importo minimo, come detto, è pari a 57,5 euro.