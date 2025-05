Con l’arrivo di giugno 2025, molte famiglie italiane si preparano a ricevere l’ultima mensilità dell’Assegno di Inclusione (ADI). Questa misura, introdotta per supportare i nuclei familiari con redditi bassi, rappresenta un importante strumento di sostegno economico e sociale. Tuttavia, per numerosi beneficiari, il mese di giugno segna la conclusione del primo ciclo di erogazione.

Quando saranno effettuati i pagamenti

Secondo quanto comunicato dall’INPS, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione per il mese di giugno avverranno in due distinte date, a seconda della categoria di beneficiari:

Il 15 giugno 2025, l’importo sarà accreditato per coloro che ricevono il sussidio per la prima volta o per chi ha diritto a arretrati;

Il 27 giugno 2025, invece, è prevista la data di accredito per i beneficiari già in pagamento nei mesi precedenti.

In ogni caso, il contributo verrà versato sullo strumento indicato al momento della domanda, ovvero conto corrente, libretto postale o Carta di Inclusione.

Scadenza dei 18 mesi: cosa accade dopo

Come stabilito dalla normativa vigente, l’Assegno di Inclusione può essere erogato per un massimo di 18 mesi consecutivi. Terminato tale periodo, è prevista una sospensione obbligatoria di un mese, dopo la quale è possibile presentare domanda di rinnovo per ulteriori 12 mesi, qualora sussistano ancora i requisiti.

Di conseguenza, per chi ha iniziato a beneficiare dell’ADI nel gennaio 2024, giugno 2025 rappresenta l’ultima mensilità del primo periodo di erogazione. Il mese di luglio sarà quindi di pausa, mentre da agosto 2025 sarà possibile inoltrare la nuova richiesta.

Come effettuare il rinnovo

Per rinnovare l’Assegno di Inclusione, è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali:

Presentare una nuova domanda tramite il portale INPS o con il supporto di un CAF o patronato;

Disporre di un ISEE in corso di validità;

Verificare il mantenimento dei requisiti previsti dalla misura;

Continuare a partecipare agli eventuali percorsi di attivazione lavorativa o inclusione sociale, se previsti.

È importante sottolineare che la mancata presentazione della nuova domanda comporta l’interruzione del beneficio.

Riepilogo operativo

Voce Dettaglio

Prima data di pagamento 15 giugno 2025 (nuove domande e arretrati)

Seconda data di pagamento 27 giugno 2025 (rinnovi ordinari)

Ultima mensilità per chi ha iniziato a gennaio 2024 Sì

Mese di sospensione previsto Luglio 2025

Rinnovo possibile da Agosto 2025

Durata massima erogazione 18 mesi + eventuale rinnovo di 12 mesi