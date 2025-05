Ampio servizio di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia Stella, con il supporto dei militari Forestali e dei medici dell’ASL veterinaria, nelle aree sensibili di Scampia e Forcella. L’operazione, finalizzata al contrasto di attività illecite e alla tutela del benessere animale, ha portato a diversi interventi rilevanti.

Forcella: asino addobbato per i festeggiamenti dello scudetto trovato in uno stabile abbandonato

Nel cuore di Forcella, precisamente in piazza Crocelle ai Mannesi, i militari hanno rinvenuto in uno stabile abbandonato un asino addobbato con decorazioni presumibilmente preparate per i festeggiamenti dello scudetto del Napoli. L’animale, visibilmente stressato, è stato recuperato da personale specializzato e trasferito in una struttura idonea, dove riceverà le necessarie cure veterinarie.

Scampia: sequestrata un’auto modificata e trovata una carabina irregolare

In via Ernesto Rossi, nel lotto P di Scampia, i carabinieri hanno scoperto e sequestrato un’auto completamente modificata nella carrozzeria. Il veicolo, alterato in maniera non conforme alle normative, è stato posto sotto sequestro ai fini della confisca.

Sempre a Scampia, in un circolo ricreativo situato in via Marrazzo, è stata trovata una carabina priva di indicazione della potenza in Joule e senza il tappo rosso, obbligatorio per legge sulle armi ad aria compressa o da softair. Il possessore dell’arma, un 20enne incensurato, è stato denunciato.

Controlli congiunti per la sicurezza urbana e il rispetto delle leggi

Questi interventi si inseriscono in una più ampia strategia di contrasto alla criminalità diffusa e alle irregolarità amministrative nelle aree urbane ad alta criticità. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con il coinvolgimento di forze dell’ordine e autorità sanitarie.