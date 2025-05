Italia nella morsa del caldo africano: in arrivo un’ondata di calore eccezionale nel weekend del 2 giugno, con temperature che raggiungeranno i 35-37°C in molte zone del Centro-Sud e valori potenzialmente oltre i 40°C tra il 5 e il 10 giugno. Tuttavia, non mancheranno temporali intensi al Nord, soprattutto su Alpi e Prealpi.

Weekend bollente: le città più calde

Secondo le ultime previsioni meteo, sabato 1 e domenica 2 giugno vedranno temperature molto elevate:

Sardegna: fino a 35°C, con punte di 36°C a Oristano

Roma e Firenze: fino a 32°C

Foggia: fino a 34°C

Milano e Bologna: attorno ai 30°C

Il culmine del caldo è atteso tra mercoledì 5 e lunedì 10 giugno, quando in alcune località italiane si potrebbero superare i 40°C all’ombra, portando con sé un’anticipazione dell’estate piena.