Arriva il nuovo videoclip “Un Sentiero Violato” sui diritti delle donne

Il giorno 30 maggio 2025 verrà pubblicato su Youtube il videoclip dell’artista John Cosin Saughelli intitolato “Un Sentiero Violato” canzone che fa parte dell’album “Fregi dell’Anima” (ediz. La Cellula Record, a cura di Max Carola) che ha visto recentemente una nuova riedizione Deluxe.

Il videoclip vede ragazzi del nostro territorio tra Avella, Baiano, Sirignano e Palma C. che hanno partecipato ad un intero giorno di riprese: i giovani attori Greta Franzese, Daniele Festa, Claudio Sabatino e poi Antonietta Sorrentino (cantante, attrice, giornalista) nel ruolo della madre e Bogdan Scinteie nel ruolo del padre. La canzone parla di una ragazza, Giuliana, che fin da bambina le è programmata la vita da parte del padre, mentre la madre rimane impotente verso il marito padre padrone. Raggiunta la maggiore età decide di partire, “il grido dell’orgoglio” ormai si fa sentire e prende il sopravvento.

SAUGHELLI, questa volta affronta un tema che riguarda l’insegnamento trasversale nelle scuole, quello di Educazione Civica ed essendo anche un insegnante gli è risultato naturale trattare il tema de “La tutela dei diritti umani”; nello specifico “I diritti delle donne”. Il video si presenta in tutta la sua naturalezza, con scene nude e crude, caratterizzano uno scorcio di vita tra affetti e incomprensioni, in cui la protagonista principale è “Giuliana”, una ragazza che tenta di riprendersi la sua vita, a costo di abbandonare i suoi genitori, suo fratello e il suo ragazzo.

Il soggetto del video è scritto e curato dal filosofo e cantautore Davide Matrisciano, le riprese e la regia sono curate da Alfonso Alfieri e Nello Imperato per la direzione della fotografia.

SAUGHELLI si augura che il video, come la canzone stessa, possano dare un segnale forte e mirato, per far fronte a certi comportamenti, affinché si possa migliorare il nostro lato umano; smussando gelosie, possessività, egoismo, forme di bullismo, per alimentare piuttosto maggiore affetto e comprensione altrui: “noi, figli di un’empatia” sempre più rara.