Stop alle rinunce: da oggi lo sport per i tuoi figli può costare meno. Con il Bonus Sport 2025, il Governo introduce una nuova agevolazione che punta a rendere più accessibili le attività sportive per bambini e ragazzi. Scopri come funziona e come fare domanda.

Iscrivere i figli a sport? Un sogno che spesso costa troppo

Per molte famiglie italiane, lo sport rappresenta una scelta educativa fondamentale: disciplina, benessere, socialità. Ma tra quote di iscrizione, attrezzature, trasporti e gare, i costi sono spesso proibitivi.

Negli ultimi anni, l’aumento generalizzato delle spese ha costretto migliaia di genitori a fare rinunce, spesso proprio su ciò che più contribuisce alla crescita sana dei figli.

La situazione è ancora più difficile nelle zone dove le strutture pubbliche sono poche, obsolete o mal gestite. Anche le società dilettantistiche, prima tappa per moltissimi bambini, faticano a garantire qualità e continuità per mancanza di risorse.

Bonus Sport 2025: cos’è e come funziona

La buona notizia arriva con l’introduzione del Bonus Sport 2025, uno strumento fiscale pensato per sostenere lo sport giovanile attraverso un credito d’imposta per le imprese.

Ecco i dettagli:

Dal 30 maggio al 30 giugno 2025 (prima finestra), e dal 15 ottobre (seconda finestra), le aziende possono richiedere un credito d’imposta pari al 65% delle donazioni in denaro effettuate a favore di impianti sportivi pubblici.

Il bonus riguarda fondi destinati a manutenzione, restauro o nuova costruzione di strutture sportive.

Il credito può essere usato in compensazione fiscale e viene suddiviso in tre rate annuali.

Cosa significa per le famiglie?

Anche se il bonus è indirizzato alle imprese, i benefici arrivano direttamente alle famiglie. Le donazioni aziendali infatti finanziano le strutture pubbliche, che a loro volta potranno:

Offrire iscrizioni gratuite o agevolate;

Coprire i costi di attività sportive per bambini e ragazzi;

Migliorare la qualità delle attrezzature e dei servizi.

Il risparmio stimato per ogni famiglia può arrivare fino a 400 euro, a condizione che l’iscrizione avvenga presso impianti convenzionati e finanziati dal bonus.

Come sapere se puoi beneficiare del bonus?

Per usufruire del bonus in modo indiretto:

Informati presso le strutture sportive pubbliche del tuo territorio;

Verifica se rientrano nel programma finanziato con le donazioni aziendali;

Procedi con l’iscrizione nei tempi previsti, a partire dal 30 maggio 2025.