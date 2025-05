Due anni fa, il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, aveva espresso pubblicamente apprezzamento per Raffaele Guida – noto al pubblico come “Lello il sensitivo” – in relazione a un possibile incarico come consulente per la comunicazione istituzionale del Comune. “L’avevo individuato perché ha un buon curriculum – dichiarava allora Coppola – ma di fatto l’assunzione non si è concretizzata. Mi chiedo, inoltre, perché si dia tanta importanza agli hobby dei candidati. Per me contano competenza, contatti ed esperienza. Per quale motivo avrei dovuto scartarlo?”.

In seguito, la nomina non si è mai realizzata, a causa delle polemiche seguite all’annuncio e alla delibera già predisposta. Tuttavia, secondo quanto riportato oggi dalla Procura di Torre Annunziata, i rapporti tra il primo cittadino e Guida non si sarebbero interrotti, ma al contrario si sarebbero rafforzati nel tempo.

In base alle indagini condotte, infatti, Raffaele Guida viene descritto dagli inquirenti come una figura chiave nei presunti rapporti illeciti tra il sindaco e alcuni imprenditori locali. Il procuratore Nunzio Fragliasso ha definito Guida “fiduciario e referente del sindaco nei rapporti, anche illeciti, con le imprese aggiudicatrici di appalti pubblici”. Queste imprese, secondo l’accusa, avrebbero corrisposto tangenti a Coppola in cambio di favoritismi nella gestione delle gare.

Durante le perquisizioni, la Guardia di Finanza ha rinvenuto 167.000 euro in contanti nascosti nell’incavo di un tavolo da biliardo presso l’abitazione di Guida, a Santa Maria a Vico. Inoltre, un altro episodio risale al 28 dicembre 2024, quando le Fiamme Gialle hanno sorpreso il sindaco in possesso di 15.000 euro, occultati all’interno di una confezione di panettone, dopo un incontro proprio con Guida.

Secondo le ricostruzioni investigative, Guida, oltre alla nota attività di cartomante e sensitivo, risulterebbe molto attivo anche nel mondo delle competizioni di biliardo, che rappresenterebbe una sua recente passione. Parallelamente, ha mantenuto visibilità attraverso numerose apparizioni su emittenti televisive locali, specialmente nelle province di Napoli e Caserta.

Sul web è descritto come uno “studioso di porte temporali, noduli gravitazionali, teleradiestesia e dominio della mente”, oltre che come esperto in rituali per il “ritorno dell’amore”. In passato, ha anche partecipato a spettacoli dal vivo con finalità di guarigione energetica, uno dei quali – ancora reperibile online – si era concluso con il malore di una spettatrice, anziché con l’effetto benefico atteso.

L’indagine resta aperta e prosegue il lavoro della magistratura per accertare eventuali responsabilità penali. Nel frattempo, Massimo Coppola è arrestato con l’accusa di corruzione.