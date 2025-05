Tragedia sfiorata in un’abitazione al primo piano di un condominio in via de Lauzieres a San Giorgio a Cremano, dove un incendio divampato per un presunto corto circuito ha messo in serio pericolo la vita di una famiglia.

Durante un normale servizio di controllo sul territorio, gli agenti della Polizia Municipale sono stati allertati da alcuni residenti che hanno segnalato il fumo proveniente da un appartamento e un uomo che tentava, da solo, di domare le fiamme.

L’intervento

Gli agenti sono saliti immediatamente all’interno dell’abitazione e, con grande prontezza, hanno messo in salvo i quattro membri della famiglia: genitori e due figli. Nel frattempo, grazie anche alla collaborazione dei commercianti della zona, che hanno fornito alcuni estintori, è stato possibile iniziare a contenere il rogo in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco, intervenuti subito dopo per domare definitivamente le fiamme.

Nessun ferito, ma danni all’abitazione

Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma l’appartamento ha riportato danni significativi. I tecnici sono al lavoro per verificare l’agibilità dei locali e chiarire la causa esatta dell’incendio, anche se l’ipotesi prevalente resta quella di un corto circuito elettrico.

Il plauso del sindaco

Il sindaco ha espresso pubblicamente gratitudine agli agenti della Polizia Municipale e ai cittadini intervenuti, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni e comunità locale nei momenti di emergenza.