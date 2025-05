In occasione della Notte Europea dei Musei, venerdì 17 maggio 2025, i principali siti archeologici dell’area vesuviana appartenenti al Parco della Grande Pompei resteranno aperti in orario serale, offrendo al pubblico l’opportunità di visitarli al costo simbolico di 1 euro. L’orario di apertura straordinaria è fissato dalle 20:00 alle 23:00, con ultimo ingresso consentito entro le 22:00 (22:30 per il sito di Boscoreale).

L’iniziativa coinvolge numerosi luoghi di interesse storico e culturale, tra cui:

il sito archeologico di Pompei,

la Villa di Poppea a Oplontis (Torre Annunziata),

le Ville San Marco e Arianna con il Museo Libero D’Orsi a Castellammare di Stabia,

la Villa Regina con l’Antiquarium di Boscoreale.

Due percorsi per visitare Pompei di sera

Per il sito di Pompei, la visita sarà articolata in due distinti percorsi, ciascuno con ingresso separato e biglietto da 1 euro. Entrambi gli itinerari offriranno al pubblico una suggestiva esperienza di visita, arricchita da approfondimenti tematici.

Primo percorso – Domus orientali e mostra alla Palestra Grande

Con accesso da Piazza Anfiteatro, questo itinerario permetterà ai visitatori di passeggiare tra alcune delle più raffinate abitazioni della città romana:

i Praedia di Giulia Felice, una villa urbana con ampi giardini e porticati colonnati,

la Casa della Venere in Conchiglia, nota per l’affresco raffigurante la dea,

la Casa di Loreio Tiburtino, esempio di residenza con ambienti decorati.

Inoltre, il percorso include la possibilità di accedere alla mostra tematica “Essere donna nell’antica Pompei”, recentemente inaugurata presso la Palestra Grande.

Secondo percorso – Ville suburbane e navetta per Boscoreale

Il secondo itinerario, invece, prevede l’ingresso dalla zona di Piazza Esedra e consente la visita alla celebre Villa dei Misteri, rinomata per il ciclo pittorico dedicato ai riti dionisiaci. Successivamente, grazie al servizio navetta Pompeii Artebus, sarà possibile raggiungere la Villa Regina a Boscoreale, dove i visitatori potranno accedere anche all’Antiquarium, spazio espositivo che ospita il carro cerimoniale rinvenuto a Civita Giuliana.

Questo secondo percorso è particolarmente significativo in quanto mette in luce due differenti tipologie di villa suburbana: la prima, una residenza signorile legata anche alla produzione vinicola; la seconda, una villa rustica, cioè una vera e propria fattoria del vino, l’unica dell’epoca interamente conservata.

Per consentire lo svolgimento completo del percorso, l’accesso a Boscoreale sarà possibile dalle 20:30 alle 23:30, con ultimo ingresso alle 22:30. La durata media della visita è stimata in circa 40 minuti per la Villa dei Misteri e 1 ora per la parte dedicata a Boscoreale.

Modalità di accesso e acquisto dei biglietti

I biglietti possono essere acquistati:

online tramite il sito www.ticketone.it

(con un supplemento di 1 euro per la prevendita),

con carta di credito o bancomat contactless direttamente presso il varco della Villa dei Misteri,

in contanti presso la biglietteria del sito di Boscoreale.

Ogni itinerario ha un biglietto dedicato. Sono previste riduzioni e gratuità, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Gli altri siti aperti

Oltre al sito di Pompei, saranno accessibili in orario serale anche:

la Villa di Poppea a Oplontis,

le Ville San Marco e Arianna,

il Museo Archeologico Libero D’Orsi a Castellammare di Stabia.

Tutti questi siti resteranno aperti dalle 20:00 alle 23:00, con ultimo ingresso entro le 22:00.