La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 76 anni per rapina impropria, lesioni personali e danneggiamento. L’episodio si è verificato in un supermercato di corso Malta.

Il furto e la fuga

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia sono intervenuti in un supermercato di corso Malta, a Napoli, in seguito a una segnalazione per furto giunta alla Sala Operativa della Questura.

Secondo quanto riferito dal direttore dell’esercizio commerciale, un uomo anziano, già noto alle forze dell’ordine, aveva rubato dei generi alimentari e si era allontanato a bordo della sua auto.

L’investimento di un dipendente

Nel tentativo di fermarlo, il direttore e due dipendenti si sono lanciati all’inseguimento. Il 76enne, vistosi scoperto, ha innestato la marcia e, nel tentativo di fuggire, ha investito uno dei dipendenti, ferendolo, e ha tamponato un’auto in sosta prima di riuscire a scappare.

L’arresto a domicilio

Grazie alle descrizioni fornite e alla visione delle immagini di videosorveglianza, i poliziotti sono quindi riusciti a rintracciare rapidamente il fuggitivo presso la sua abitazione. Lì, lo hanno bloccato e infatti trovato in possesso della refurtiva.

I reati contestati

L’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di:

Rapina impropria

Lesioni personali

Danneggiamento

Si tratta di un soggetto con precedenti di polizia, che ora dovrà rispondere anche dell’investimento ai danni del dipendente del supermercato.