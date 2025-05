L’INPS ha fornito chiarimenti ufficiali sulla Prestazione universale dedicata agli anziani non autosufficienti, introdotta per sostenere l’autonomia e favorire la domiciliarità degli over 80 in condizioni di grave bisogno assistenziale. Il beneficio è attivo da gennaio 2025 e sarà in vigore fino al 31 dicembre 2026.

Requisiti per accedere alla prestazione

Per ottenere l’assegno, è necessario soddisfare tutti i seguenti requisiti:

Età pari o superiore a 80 anni

Stato di non autosufficienza grave, accertato dall’INPS

Titolare (o avente diritto) dell’indennità di accompagnamento

ISEE sociosanitario ordinario (non ristretto) non superiore a 6.000 euro

Come funziona il pagamento dell’assegno

La prestazione si compone di due quote:

Quota fissa, erogata secondo le modalità dell’indennità di accompagnamento

Quota integrativa, costituita da un assegno mensile fino a 850 euro

L’INPS erogherà l’importo dell’assegno separatamente e, in caso di arretrati, sarà necessario inviare la documentazione delle spese sostenute (buste paga, fatture ecc.) entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda. Le modalità esatte per l’invio saranno comunicate in un successivo messaggio dell’INPS.

Verifica dell’ISEE: attenzione alle scadenze

Chi presenta domanda deve possedere un ISEE sociosanitario ordinario in corso di validità:

Per gennaio e febbraio 2025, è valido anche l’ISEE con scadenza 31 dicembre 2024

Da marzo 2025, è obbligatorio l’ISEE 2025 aggiornato

Se l’ISEE non viene aggiornato in tempo, l’erogazione sarà sospesa, ma potrà riprendere retroattivamente al momento della presentazione della nuova DSU, solo se l’ISEE è ≤ 6.000 euro. Se invece l’ISEE aggiornato supera tale soglia, il diritto alla prestazione decade a partire da marzo 2025.

Comunicazione ufficiale e liquidazione

Nel provvedimento di liquidazione, il richiedente riceverà indicazioni precise su:

Decorrenza della prestazione

Importo corrente dell’assegno

Eventuali arretrati spettanti

L’INPS sta implementando la piattaforma dedicata per la gestione della prestazione. Le funzionalità saranno comunicate con un prossimo messaggio ufficiale.