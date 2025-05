Antonio Filosa è stato nominato nuovo Chief Executive Officer di Stellantis, subentrando a Carlos Tavares. La sua nomina sarà formalizzata il prossimo 23 giugno, in occasione della riunione del consiglio di amministrazione per la cooptazione e la definizione del nuovo team dirigenziale. Napoletano, 52 anni il prossimo 26 giugno, Filosa è nato a Castellammare di Stabia, con origini familiari a Poggiomarino. Ingegnere, si è laureato al Politecnico di Milano. È sposato e padre di due figli, e attualmente risiede con la famiglia nel Michigan, negli Usa.

La sua carriera è interamente legata al gruppo Fiat, oggi Stellantis. Entrato in azienda nel 1999, ha iniziato come responsabile del reparto verniciatura in uno stabilimento spagnolo. Da allora ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, guidando le attività del gruppo sia in Sud America sia in Nord America. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore automobilistico, Filosa è scelto per la profonda conoscenza dell’azienda e per le sue qualità di leadership.

La sua designazione è il risultato di un lungo processo di selezione avviato con l’uscita di Tavares lo scorso 1° dicembre, che ha coinvolto candidati sia interni sia esterni. In fase finale, Filosa ha avuto la meglio sul francese Maxime Picat, responsabile acquisti del gruppo. Era circolato anche il nome di Luca de Meo, attuale CEO di Renault, la cui candidatura è apparsa complessa anche per via del coinvolgimento dello Stato francese in entrambe le società.

Nel board di Stellantis, dove il peso azionario è equamente distribuito tra Exor (23,29%) e i soci francesi Peugeot e Bpi (22,4%), la scelta di Filosa è approvata all’unanimità.

“La profonda conoscenza che Antonio ha della nostra azienda – comprese le persone, che considera il nostro punto di forza – e del nostro settore, gli consentono di essere perfettamente preparato per il ruolo di CEO in questa nuova e cruciale fase di sviluppo di Stellantis”, ha dichiarato John Elkann, presidente del gruppo, che continuerà a ricoprire il ruolo di Executive Chairman.

Anche i rappresentanti francesi hanno espresso soddisfazione per la nomina.

“Accogliamo all’unanimità la nomina di Antonio. Le sue qualità lo rendono la scelta naturale”, ha affermato Robert Peugeot, vicepresidente di Stellantis.

“Antonio Filosa ha la conoscenza, l’esperienza e il talento per guidare Stellantis verso nuovi successi”, ha aggiunto Nicolas Dufourcq, rappresentante di Bpi.

Considerato da Le Figaro come “l’anti Tavares”, Antonio Filosa eredita la guida del gruppo in una fase strategica, con la sfida dell’elettrificazione, dell’innovazione industriale e della competitività globale al centro dell’agenda.