All’interno del programma del Maggio dei Monumenti – Angri Città d’Arte 2025, si promuove un convegno di grande rilievo, dedicato alle prospettive di sviluppo territoriale attraverso la cultura e l’innovazione. L’appuntamento, dal titolo “TALK ABOUT > Patrimonio culturale e innovazione”, è per domani 9 maggio alle ore 10:00 nello storico Castello Doria, cuore simbolico della città.

L’iniziativa si concentrerà su alcune tematiche fondamentali per il rilancio dell’area: si parlerà del ruolo strategico di Angri come crocevia tra Pompei e la Costiera Amalfitana, un territorio ancora da valorizzare. Si analizzeranno le possibilità di espansione dei flussi turistici attraverso una visione più ampia che includa anche le realtà circostanti ai grandi attrattori, puntando a una maggiore integrazione territoriale.

Grande attenzione sarà riservata alla necessità di coinvolgere attivamente gli stakeholder locali: istituzioni, imprenditori, associazioni e cittadini sono chiamati a collaborare per migliorare l’offerta turistica e i servizi, costruendo un sistema più inclusivo e attrattivo. Verrà inoltre sottolineata l’importanza della valorizzazione integrata del patrimonio storico, culturale e religioso di Angri, promuovendolo come elemento distintivo per un turismo sostenibile e di qualità.

Un altro punto centrale sarà l’innovazione tecnologica applicata al settore culturale e turistico: si discuterà del ruolo delle piattaforme digitali, della realtà aumentata, degli strumenti interattivi e del marketing online per migliorare l’esperienza dei visitatori, ampliare il pubblico e rafforzare l’identità del territorio.

Il convegno rappresenta un’opportunità concreta di confronto, riflessione e progettazione condivisa. Un’occasione per porre le basi di un modello di sviluppo territoriale fondato sulla cultura, sulla collaborazione e sull’innovazione, affinché Angri possa diventare un polo culturale e turistico di riferimento nella Campania contemporanea.