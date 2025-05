Organizzato per tutto il mese di Maggio un percorso affascinante alla scoperta dei tesori storici e artistici di Angri.

Le visite guidate ti condurranno tra i monumenti, le chiese e gli angoli più suggestivi del borgo antico.

Potrai esplorare il maestoso Castello Doria e passeggiare tra i viali verdi della Villa Comunale – Giardini di Villa Doria. Ammira la Cappella di Sant’Alfonso Maria Fusco, con l’annesso museo e la casa natale del Santo. Lungo Via di Mezzo, lasciati sorprendere dai vivaci murales urbani, e visita la suggestiva Cappella di San Cosmo e Damiano, custode di sette statue uniche.

Il tour prosegue con l’eleganza dell’Arco dell’Arte Catalana, la spiritualità della Chiesa millenaria della Collegiata di San Giovanni Battista, fino al miracoloso quadro della Madonnina custodito nella Chiesa della SS. Annunziata.

Un’esperienza unica tra fede, arte e cultura, per scoprire l’anima autentica della città di Angri.

Oggi pomeriggio, primo Maggio, lasciati incantare dal fascino di Angri al tramonto: una passeggiata serale tra i luoghi simbolo della città, accompagnata da un calice di vino.

Visiteremo la Cappella e Museo di Sant’Alfonso Maria Fusco, il quadro miracoloso della Madonnina delle Lacrime, la maestosa Collegiata di San Giovanni Battista, il suggestivo Castello Doria e i coloratissimi murales di Via di Mezzo.

Un’esperienza unica tra spiritualità, arte urbana e sapori locali, per vivere Angri con occhi nuovi.

Domenica mattina, 4 Maggio, alle 11.00 in Villa Comunale, un appuntamento speciale con le Letture per le famiglie a cura di Nati per Leggere Campania.

Un’occasione per grandi e piccini di immergersi nel magico mondo delle storie, circondati dal verde e dalla bellezza dei Giardini di Villa Doria.

Vieni a vivere un momento di condivisione, ascolto e fantasia: perché leggere insieme è un dono che unisce.

Per prenotare, il numero di telefono è 0810050520