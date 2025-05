La comunità di San Rufo è in lutto per la tragica scomparsa di Angelo Errico, un giovane di soli 20 anni, stroncato da una malattia fulminante che non gli ha lasciato scampo. In meno di un mese, il suo quadro clinico si è aggravato irrimediabilmente, spegnendo ogni speranza.

Lutto cittadino proclamato dal Comune

Il sindaco Michele Marmo, insieme all’amministrazione comunale, ha proclamato per domani una giornata di lutto cittadino in segno di rispetto e partecipazione al dolore che ha colpito la famiglia di Angelo: i genitori, la sorella e tutti i parenti.

“Oggi è un giorno triste per la comunità di San Rufo. Fai buon viaggio, Angelo”, ha dichiarato il sindaco in una nota ufficiale.

I funerali nel santuario della Madonna della Tempa

Le esequie si terranno domani mattina, alle ore 10:00, presso il Santuario della Madonna della Tempa, luogo caro alla comunità locale. Sarà un momento di profonda commozione e raccoglimento per l’intero paese, che si stringerà attorno alla famiglia in questo momento di immenso dolore.