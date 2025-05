Una nuova scossa di terremoto è stata registrata nella serata di sabato 17 maggio 2025, alle ore 19:23, in provincia di Caserta. Il sisma, di magnitudo 2.2, ha avuto come epicentro il Comune di Sant’Angelo D’Alife, situato nei pressi del Parco Regionale del Matese, con una profondità stimata di 9 chilometri.

Secondo quanto riportato dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, si tratta della terza scossa in soli due giorni nell’area del Matese, una zona già nota per la sua attività sismica.

Sequenza sismica in corso: il punto della situazione

Il sisma odierno segue due precedenti eventi sismici registrati nella giornata di venerdì 16 maggio:

Alle 19:54, una scossa di magnitudo 2.6 ha interessato il Comune di Raviscanina, a una profondità molto superficiale, stimata in 1 km.

In precedenza, alle 10:19 del mattino, un altro evento è rilevato a Baia e Latina, con una magnitudo di 2.1 e percepito dalla popolazione.

Sebbene non siano segnalati danni a persone o cose, le tre scosse ravvicinate hanno suscitato preoccupazione tra i residenti.

Zona sismica attiva: precedenti e monitoraggio INGV

L’area del Sannio-Matese è classificata come a media sismicità ed è monitorata costantemente dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Secondo gli esperti, la sequenza sismica in questa regione è attiva dal dicembre 2013, e in passato si sono verificati eventi più intensi, con scosse fino a magnitudo 5.0, a profondità superiori ai 20 chilometri.

Al momento, non sono emersi segnali di allarme o rischi imminenti per la popolazione. Tuttavia, l’attenzione dei ricercatori dell’INGV resta alta, con un costante monitoraggio della situazione.