A partire da domani, 20 maggio, inizieranno i pagamenti dell’Assegno Unico e Universale relativi al mese di maggio. Lo conferma l’INPS attraverso il Messaggio n. 111 del 13 gennaio 2025, che stabilisce il calendario dei versamenti per il primo semestre dell’anno.

Pagamenti dal 20 maggio: chi riceverà per primo l’importo

Le famiglie già beneficiarie dell’assegno e che non hanno modificato l’ISEE né la composizione del nucleo familiare riceveranno l’accredito a partire dal 20 del mese, con una finestra di erogazione di alcuni giorni. Il ritardo di circa 5 giorni rispetto ai mesi precedenti è in linea con gli ultimi pagamenti del 2025.

Chi, invece, ha aggiornato il proprio ISEE o ha registrato variazioni nel nucleo familiare (come nascita di un figlio, separazione, nuovi conviventi), potrebbe ricevere l’importo in una data successiva, comunque entro la fine del mese.

Requisiti per ottenere l’Assegno Unico a maggio 2025

L’Assegno Unico e Universale spetta alle famiglie in cui si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

Figli minorenni a carico, a partire dal settimo mese di gravidanza;

Figli maggiorenni a carico fino a 21 anni che:

frequentino un corso di studi scolastico, professionale o universitario;

svolgano un tirocinio o attività lavorativa con reddito inferiore a 8.000 euro annui;

siano registrati come disoccupati presso i Centri per l’impiego;

prestino servizio civile universale;

Figli con disabilità a carico, senza limiti di età.

Modalità di pagamento e verifica dell’accredito

I pagamenti vengono effettuati:

su conto corrente bancario o postale;

su carta prepagata con IBAN;

su libretto postale intestato al richiedente.

Per monitorare lo stato del pagamento, è possibile accedere al portale INPS (con SPID, CIE o CNS) nella sezione dedicata all’Assegno Unico, oppure tramite l’app INPS Mobile.