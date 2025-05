Venerdì 23 maggio è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Italiane, con potenziali disagi per i passeggeri su tutto il territorio nazionale. L’agitazione, indetta da alcune sigle sindacali autonome, coinvolge i dipendenti di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, e si svolgerà dalle ore 1:00 alle ore 24:00.

Servizi garantiti durante lo sciopero

Nonostante lo stop, Ferrovie dello Stato ha comunicato che saranno garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legge nei seguenti orari:

Dalle 6:00 alle 9:00

Dalle 18:00 alle 21:00

Queste fasce di garanzia si applicano ai giorni feriali per i treni Trenitalia e Trenitalia Tper. Alcuni treni a lunga percorrenza sono comunque assicurati e consultabili attraverso le tabelle ufficiali.

I treni già in movimento al momento dell’inizio dello sciopero proseguiranno la corsa fino alla destinazione finale, se raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione. In caso contrario, potrebbero fermarsi in una stazione intermedia.

Cosa possono fare i viaggiatori: rimborsi e cambio prenotazione

I passeggeri che decidono di rinunciare al viaggio a causa dello sciopero possono:

Richiedere il rimborso del biglietto per:

Treni Intercity e Frecce, fino all’orario di partenza previsto;

Treni Regionali, entro le ore 24:00 del giorno precedente lo sciopero.

Riprenotare il viaggio per una data successiva, mantenendo condizioni analoghe di trasporto, compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Dove informarsi

Per aggiornamenti in tempo reale su collegamenti, treni garantiti e variazioni di orario, è possibile:

consultare l’app Trenitalia o i siti ufficiali trenitalia.com

trenord.it

trenitaliatper.it

chiamare il numero verde gratuito 800 89 20 21;

rivolgersi alle biglietterie o al personale di assistenza clienti in stazione.