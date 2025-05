Ancora disagi per i pendolari della Circumvesuviana. Dopo il guasto di ieri tra Torre Annunziata e Pompei, un nuovo problema tecnico ha colpito oggi la linea ferroviaria Napoli-Sorrento, causando l’interruzione del servizio in un tratto strategico.

Secondo quanto comunicato da EAV (Ente Autonomo Volturno), «causa avaria materiale, la tratta ferroviaria tra le stazioni di Pioppaino e Castellammare di Stabia è attualmente interrotta». I passeggeri sono stati costretti a cercare soluzioni alternative, con inevitabili ritardi e disagi.

Guasto di ieri: fumo bianco tra i vagoni

Il nuovo episodio segue di appena 24 ore un altro guasto preoccupante: ieri, un treno diretto a Sorrento è costretto a fermarsi in pieno tragitto, tra Torre Annunziata e Pompei, a causa della comparsa di fumo bianco all’interno dei vagoni. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma l’accaduto ha generato paura tra i passeggeri e interruzioni prolungate del servizio.

Pendolari esasperati: «Situazione ormai insostenibile»

Gli utenti della linea esprimono da tempo frustrazione per le continue avarie, ritardi e condizioni dei treni spesso ritenute inadeguate. Sui social si moltiplicano le segnalazioni e le critiche all’azienda di trasporti.

La risposta di EAV

Al momento, EAV non ha fornito una stima ufficiale sui tempi di ripristino della tratta interrotta. L’azienda invita i passeggeri a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.